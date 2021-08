Coronavirus in Umbria, il bollettino del 7 agosto: impennata dei ricoverati (+6), sono 142 i nuovi positivi, nessuno decesso e 74 guariti

Crescono all’improvviso i ricoverati (+6 rispetto a ieri) e da oltre un mese non si registra alcun decesso. Nuovo balzo dei positivi che salgono in numeri consistenti (+142 rispetto a ieri), in linea con i giorni precedenti il dato sui guariti (+74). Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.32 del 7 agosto, sono 1.986 (+68 rispetto al 6 agosto) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.119 tamponi molecolari e 5.599 test antigenici.

Al 7 agosto sono 25 (+6 rispetto al 6 agosto) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 1 (dato invariato rispetto al 6 agosto) in terapia intensiva, e 1.961 (+62 rispetto al 6 agosto) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 59.139 (+142 rispetto al 6 agosto) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 55.729 (+74 rispetto al 6 agosto) i guariti, 1.424 (dato invariato rispetto al 6 agosto) i decessi, 1.034.561 (+3.119 rispetto al 6 agosto) i tamponi molecolari e 585.268 (+5.990 rispetto al 6 agosto) i testi antigenici eseguiti.