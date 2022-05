Coronavirus in Umbria, il bollettino del 6 maggio: tutti i dati aggiornati

Non si registrano vittime in Umbria collegate al Covid-19 e c’è una lieve diminuzione del numero dei ricoverati in ospedale. In crescita il tasso di positività, al 21,8 per cento (era 19,41 giovedì). I casi giornalieri sono 926 (+37).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 08.00 del 6 maggio, sono 11.204 (+121 rispetto al 5 maggio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 870 tamponi molecolari e 3.366 test antigenici.

Al 6 maggio sono 219 (-3 rispetto al 5 maggio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (-1 rispetto al 5 maggio) in rianimazione, 152 in area medica (-1), 62 in altri reparti ospedalieri (-1) e 9 in Rsa (+1).

I guariti giornalieri sono 805, i decessi totali sono 1.836 (=).

I tamponi, molecolari e antigenici, eseguiti nella giornata di ieri sono stati 4.236.

Covid, uscita dall'isolamento: le novità

La Regione Umbria, con una nota ufficiale, annuncia che "I cittadini in isolamento domiciliare contumaciale disposto dal Servizio di igiene e sanità pubblica a seguito di positività al covid, potranno effettuare il tampone di fine isolamento anche presso il Drive-Through di riferimento prenotandosi al link tamponicovid.regione.umbria.it".