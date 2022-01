Coronavirus in Umbria, il bollettino del 5 gennaio: 9 ricoverati in più, +1 in terapia intensiva, altri 3.967 positivi, 2 i decessi

Sono due le nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, cresce anche il numero dei ricoverati in ospedale e quello delle persone in terapia intensiva; sono 3.976 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre torna a crescere in maniera sostanziosa il dato dei guariti (+1.197).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 13.40 del 5 gennaio, sono 30.584 (+2.768 rispetto al 4 gennaio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.545 tamponi molecolari e 14.570 test antigenici.

Al 5 gennaio sono 96 (+9 rispetto al 4 gennaio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 11 (+1 rispetto al 4 gennaio) in terapia intensiva, e 30.388 (+2.759 rispetto al 4 gennaio) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 102.380 (+3.967 rispetto al 4 gennaio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 70.282 (+1.197 rispetto al 4 gennaio) i guariti, 1.514 (+2 rispetto al 4 gennaio) i decessi, 1.370.226 (+5.545 rispetto al 4 gennaio) i tamponi molecolari e 1.611.141 (+14.570 rispetto al 4 gennaio) i testi antigenici eseguiti.