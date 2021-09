Coronavirus in Umbria, il bollettino del 4 settembre: 1 persona deceduta, crescono ricoveri e terapie intensive, 100 nuovi positivi e 114 guariti

Si registra una nuova vittima in Umbria collegata al Covid-19 e cresce il numero dei ricoverati in ospedale e quello di persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 100 in più rispetto a ieri, cresce in misura uguale il dato dei guariti (+114).

Coronavirus, il monitoraggio settimanale: l'indice Rt scende sotto l'1, ma aumentano i ricoveri

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 09.51 del 4 settembre, sono 1.675 (-15 rispetto al 3 settembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.782 tamponi molecolari e 5.174 test antigenici.

Coronavirus, la variante Delta resta predominante in Italia: prevalenza pari al 99,7%

Al 4 settembre sono 53 (+2 rispetto al 3 settembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 8 (+2 rispetto al 3 settembre) in terapia intensiva, e 1.622 (-17 rispetto al 3 settembre) le persone in isolamento contumaciale.

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 4 settembre: fasce di età, categorie e dati per fornitore

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 62.171 (+100 rispetto al 3 settembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 59.062 (+114 rispetto al 3 settembre) i guariti, 1.434 (+1 rispetto al 3 settembre) i decessi, 1.085.800 (+1.782 rispetto al 3 settembre) i tamponi molecolari e 691.569 (+5.174 rispetto al 3 settembre) i testi antigenici eseguiti.