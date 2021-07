Coronavirus in Umbria, il bollettino del 31 luglio: 3 ricoverati, 119 nuovi positivi, nessun decesso e 14 guariti

Non si registrano decessi, ma i nuovi positivi tornano a salire e sono altri 119 in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono appena 14 e crescono a 19 i ricoverati, con 3 unità in più. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.23 del 31 luglio, sono 1.691 (+119 rispetto al 30 luglio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.302 tamponi molecolari e 4.111 test antigenici.

Al 31 luglio sono 19 (+3 rispetto al 30 luglio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 2 (dato invariato rispetto al 30 luglio) in terapia intensiva, e 1.672 (+102 rispetto al 30 luglio) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 58.352 (+119 rispetto al 30 luglio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 55.237 (+14 rispetto al 30 luglio) i guariti, 1.424 (dato invariato rispetto al 30 luglio) i decessi, 1.020.730 (+2.302 rispetto al 30 luglio) i tamponi molecolari e 562.552 (+4.111 rispetto al 30 luglio) i testi antigenici eseguiti.