Coronavirus in Umbria, il bollettino del 30 luglio: 157 nuovi positivi, nessuno decesso e 18 guariti

Non si registrano decessi, ma i nuovi positivi tornano a salire e sono altri 157 in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono appena e scendono i ricoverati, anche se di una sola unità. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.39 del 30 luglio, sono 1.342 (+157 rispetto al 29 luglio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.001 tamponi molecolari, mentre non sono stati effettuati test antigenici.

Coronavirus, Coletto: "Green pass a scuola? Decida il governo". In Umbria vaccinato l'85% del personale

Al 30 luglio sono 16 (-1 rispetto al 29 luglio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 2 (dato invariato rispetto al 29 luglio) in terapia intensiva, e 1.570 (+140 rispetto al 29 luglio) le persone in isolamento contumaciale.

Coronavirus in Umbria, vaccini: "Entro il 10 agosto saranno chiamati tutti i prenotati"

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 58.223 (+157 rispetto al 29 luglio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 55.223 (+18 rispetto al 29 luglio) i guariti, 1.424 (dato invariato rispetto al 29 luglio) i decessi, 1.018.428 (+2.001 rispetto al 29 luglio) i tamponi molecolari e 555.129 (dato invariato rispetto al 29 luglio) i testi antigenici eseguiti.