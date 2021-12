Coronavirus in Umbria, il bollettino del 30 dicembre: 8 nuovi ricoveri e altri 3mila positivi, ma non ci sono decessi e degenze in terapia intensiva

Non ci sono nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, ma cresce il numero dei ricoverati in ospedale, mentre rimane stabile quello delle persone in terapia intensiva; sono 3.328 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre prosegue più lentamente la crescita del dato dei guariti (+287).

Coronavirus, giornata record per le vaccinazioni: in un giorno 8mila terze dosi e quasi 800 per le prime inoculazioni

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.14 del 30 dicembre, sono 17.052 (+3.041 rispetto al 29 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.280 tamponi molecolari e 17.637 test antigenici.

Al 30 dicembre sono 130 (+8 rispetto al 29 dicembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 8 (dato invariato rispetto al 29 dicembre) in terapia intensiva, e 16.922 (+3.033 rispetto al 29 dicembre) le persone in isolamento contumaciale.

INTERVISTA Pandemia, parla il Commissario d'Angelo: dai tamponi antigenici e alla gestione sui positivi. "Meno tracciatori? E' falso, ecco i dati"

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 86.248 (+3.328 rispetto al 29 dicembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 67.693 (+287 rispetto al 29 dicembre) i guariti, 1.503 (dato invariato rispetto al 29 dicembre) i decessi, 1.342.385 (+6.280 rispetto al 29 dicembre) i tamponi molecolari e 1.529.627 (+17.627 rispetto al 29 dicembre) i testi antigenici eseguiti.