Coronavirus in Umbria, il bollettino del 3 settembre: stabili i ricoveri, crescono le terapie intensive, nessun decesso

Non si registrano nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, resta stabile il numero dei ricoverati e cresce di una unità quello di persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 120 in più rispetto a ieri, cresce in misura uguale il dato dei guariti (+122).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.01 del 3 settembre, sono 1.690 (-2 rispetto al 2 settembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.853 tamponi molecolari e 4.154 test antigenici.

Al 3 settembre sono 51 (dato invariato rispetto al 2 settembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (+1 rispetto al 2 settembre) in terapia intensiva, e 1.639 (-2 rispetto al 2 settembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 62.071 (+120 rispetto al 2 settembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 58.948 (+122 rispetto al 2 settembre) i guariti, 1.433 (dato invariato rispetto al 2 settembre) i decessi, 1.084.018 (+1.853 rispetto al 2 settembre) i tamponi molecolari e 686.395 (+4.154 rispetto al 2 settembre) i testi antigenici eseguiti.