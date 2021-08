Coronavirus in Umbria, il bollettino del 28 agosto: una persona deceduta, 109 nuovi positivi e 122 guariti

Si registra una nuova vittima in Umbria collegata al Covid-19, mentre diminuisce di 7 unità il numero dei ricoverati e di 1 il numero di persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 109 in più rispetto a ieri, cresce il dato dei guariti (+122). Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.57 del 28 agosto, sono 1.784 (-14 rispetto al 27 agosto) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.804 tamponi molecolari e 5.171 test antigenici.

Al 28 agosto sono 52 (-7 rispetto al 27 agosto) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (-1 rispetto al 27 agosto) in terapia intensiva, e 1.732 (-7 rispetto al 27 agosto) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 61.469 (+109 rispetto al 27 agosto) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 58.256 (+122 rispetto al 27 agosto) i guariti, 1.429 (+1 rispetto al 27 agosto) i decessi, 1.073.111 (+1.804 rispetto al 27 agosto) i tamponi molecolari e 662.580 (+5.171 rispetto al 27 agosto) i testi antigenici eseguiti.