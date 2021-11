Coronavirus in Umbria, il bollettino del 27 novembre: 1 morto, 2 ricoveri, 101 nuovi positivi e 79 guariti

Una nuova vittima in Umbria collegata al Covid-19 e cresce anche il numero dei ricoverati in ospedale, mentre resta invariato quello delle persone in terapia intensiva. Sono 101 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre prosegue la crescita del dato dei guariti (+79).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 09.33 del 27 novembre, sono 1.673 (+21 rispetto al 26 novembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.562 tamponi molecolari e 8.037 test antigenici.

Al 27 novembre sono 60 (+2 rispetto al 26 novembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (dato invariato rispetto al 26 novembre) in terapia intensiva, e 1.613 (+19 rispetto al 26 novembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 67.338 (+101 rispetto al 26 novembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 64.182 (+79 rispetto al 26 novembre) i guariti, 1.483 (+1 rispetto al 26 novembre) i decessi, 1.240.666 (+2.562 rispetto al 26 novembre) i tamponi molecolari e 1.201.426 (+8.037 rispetto al 26 novembre) i testi antigenici eseguiti.