Coronavirus in Umbria, il bollettino del 22 gennaio: calano ricoverati (-9) e intensive (-2), ma ci sono 3 decessi e 2.258 nuovi positivi

Sono tre le nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, ma diminuisce il numero dei ricoverati in ospedale e quello delle persone in terapia intensiva; rimane alta la curva dei nuovi positivi (+2.258 rispetto a ieri), mentre torna a crescere in maniera sostanziosa il dato dei guariti (+2.446).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.11 del 22 gennaio, sono 25.408 (-191 rispetto al 21 gennaio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.478 tamponi molecolari e 11.880 test antigenici.

Al 22 gennaio sono 199 (-9 rispetto al 21 gennaio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 10 (-2 rispetto al 21 gennaio) in terapia intensiva, e 25.209 (-182 rispetto al 21 gennaio) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 140.095 (+2.258 rispetto al 21 gennaio) casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 113.100 (+2.446 rispetto al 21 gennaio) i guariti, 1.587 (+3 rispetto al 21 gennaio) i decessi, 1.434.924 (+3.478 rispetto al 21 gennaio) i tamponi molecolari e 1.851.067 (+11.880 rispetto al 21 gennaio) i testi antigenici eseguiti.