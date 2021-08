Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 agosto: nessun decesso, 100 nuovi positivi e 158 i guariti

Non ci sono nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, mentre cresce di una sola unità il numero dei ricoverati e sono stabili le persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 100 in più rispetto a ieri, cresce il dato sui guariti (+158). Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.51 del 21 agosto, sono 2.009 (+32 rispetto al 20 agosto) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.844 tamponi molecolari e 4.640 test antigenici.

Al 21 agosto sono 57 (+1 rispetto al 20 agosto) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 4 (dato invariato rispetto al 20 agosto) in terapia intensiva, e 1.952 (-59 rispetto al 20 agosto) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 60.753 (+100 rispetto al 20 agosto) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 57.317 (+158 rispetto al 20 agosto) i guariti, 1.427 (dato invariato rispetto al 20 agosto) i decessi, 1.060.075 (+1.844 rispetto al 20 agosto) i tamponi molecolari e 635.412 (+4.640 rispetto al 20 agosto) i testi antigenici eseguiti.