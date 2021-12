Coronavirus in Umbria, il bollettino del 2 dicembre: 2 morti, 103 nuovi positivi e 82 guariti

Due nuove vittime in Umbria collegata al Covid-19, cala ancora il numero dei ricoverati in ospedale, mentre resta invariato quello delle persone in terapia intensiva. Sono 103 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre prosegue la crescita del dato dei guariti (+82).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.46 del 2 dicembre, sono 1.641 (+19 rispetto al 1 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.666 tamponi molecolari e 8.791 test antigenici.

Al 2 dicembre sono 53 (-4 rispetto al 1 dicembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 10 (dato invariato rispetto al 1 dicembre) in terapia intensiva, e 1.588 (+23 rispetto al 1 dicembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 67.732 (+103 rispetto al 1 dicembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 64.599 (+82 rispetto al 1 dicembre) i guariti, 1.492 (+2 rispetto al 1 dicembre) i decessi, 1.251.262 (+2.666 rispetto al 1 dicembre) i tamponi molecolari e 1.241.105 (+8.791 rispetto al 1 dicembre) i testi antigenici eseguiti.