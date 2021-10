Coronavirus in Umbria, il bollettino del 18 ottobre: 1 ricovero, ma zero contagi e decessi, 30 guariti e stabili le terapie intensive

Non si registrano vittime in Umbria collegate al Covid-19, mentre cresce il numero dei ricoverati in ospedale e rimane stabile quello delle persone in terapia intensiva. Non si registrano nuovi positivi rispetto a ieri, prosegue la crescita del dato dei guariti (+30).

Coronavirus, i dati delle scuole dell'Umbria: gli alunni positivi e le classi in isolamento

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 09.57 del 18 ottobre, sono 541 (-30 rispetto al 17 ottobre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 529 tamponi molecolari e 3.623 test antigenici.

Coronavirus in Umbria, migliorano i dati anche tra i banchi: dal Cts ok all’adeguamento del Piano scuole

Al 18 ottobre sono 41 (+1 rispetto al 17 ottobre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (dato invariato rispetto al 17 ottobre) in terapia intensiva, e 500 (-31 rispetto al 17 ottobre) le persone in isolamento contumaciale.

Coronavirus, triplicato il numero di tamponi nelle farmacie umbre

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 64.317 (0 rispetto al 17 ottobre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 62.320 (+30 rispetto al 17 ottobre) i guariti, 1.456 (dato invariato rispetto al 17 ottobre) i decessi, 1.160.667 (+529 rispetto al 17 ottobre) i tamponi molecolari e 885.437 (+3.623 rispetto al 17 ottobre) i testi antigenici eseguiti.