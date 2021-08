Coronavirus in Umbria, il bollettino del 16 agosto: crescono i ricoveri, ma non ci sono decessi. Sono 11 i nuovi positivi e 45 i guariti

Non ci sono nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, ma torna a crescere il numero dei ricoverati (+3 rispetto a ieri), stabili le persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 11 in più rispetto a ieri, cresce in maniera modesta il dato sui guariti (+45).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.24 del 16 agosto, sono 2.171 (-34 rispetto al 15 agosto) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 436 tamponi molecolari e 641 test antigenici.

Al 16 agosto sono 38 (+3 rispetto al 15 agosto) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 2 (dato invariato rispetto al 15 agosto) in terapia intensiva, e 2.133 (-37 rispetto al 15 agosto) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 60.123 (+11 rispetto al 15 agosto) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 56.526 (+45 rispetto al 15 agosto) i guariti, 1.426 (dato invariato rispetto al 15 agosto) i decessi, 1.050.301 (+436 rispetto al 15 agosto) i tamponi molecolari e 6156.662 (+641 rispetto al 15 agosto) i testi antigenici eseguiti.