Coronavirus in Umbria, il bollettino del 15 febbraio: 5 decessi, crescono i ricoverati (+1) e calano le intensive (-1), 1.009 i nuovi positivi

Sono cinque le nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, aumenta il numero dei ricoverati in ospedale e diminuisce quello delle persone in terapia intensiva; rimane alta la curva dei nuovi positivi (+1.009 rispetto a ieri), mentre torna a crescere in maniera sostanziosa il dato dei guariti (+1.814).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.23 del 15 febbraio, sono 13.509 (-810 rispetto al 14 febbraio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.354 tamponi molecolari e 9.113 test antigenici.

Al 15 febbraio sono 211 (+1 rispetto al 14 febbraio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (-1 rispetto al 14 febbraio) in terapia intensiva, e 13.298 (-811 rispetto al 14 febbraio) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 173.918 (+1.009 rispetto al 14 febbraio) casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 158.712 (+1.814 rispetto al 14 febbraio) i guariti, 1.697 (+5 rispetto al 14 febbraio) i decessi, 1.498.422 (+2.354 rispetto al 14 febbraio) i tamponi molecolari e 2.095.945 (+9.113 rispetto al 14 febbraio) i testi antigenici eseguiti.