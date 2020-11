Coronavirus, il bollettino da Magione: 22 nuovi positivi, 8 ricoverati in ospedale

"Dopo quasi una settimana in cui il numero di positivi era rimasto stabile, oggi a Magione si è registrato un nuovo picco con oltre venti nuovi contagi distribuiti in maniera equilibrata tra le varie fasce d'età. Pochi i minori coinvolti e comunque non frequentanti le nostre scuole. Otto nostri concittadini sono ricoverati e 2 di loro sono in terapia intensiva".

Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino del coronavirus con un post su Facebook: "Il quadro sanitario a Magione - spiega - è il seguente: 166 positivi (+22), 111 guariti, 4 decessi, 192 in isolamento, 1393 in isolamento concluso, 1 classe scolastica in isolamento".