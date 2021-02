Coronavirus, Ordine e Tribunale mettono in sicurezza le categorie a rischio con un nuovo protocollo d'udienza

Opportunità di rinvio o di trattazione posticipata per avvocati impegnati nella cura di familiari in isolamento e figli a casa con la didattica a distanza

Disabili, invalidi, donne in stato di gravidanza, persone che assistono congiunti malati o in quarantena o che non possono entrare in tribunale perché con temperatura corporea superiore a 37,5.

Il Tribunale di Perugia e l’Ordine degli avvocati hanno sottoscritto un protocollo per “la partecipazione degli avvocati alle udienza penali e civili in presenza, in ipotesi di impedimento legato ad eventi specifici e/o collegato all’emergenza sanitaria”. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati si è fatto portatore di questa iniziativa su proposta del Comitato pari opportunità. Le linee guida rimarranno in vigore fintanto che saranno valide le regole e norme relative alla zona rossa.

Le categorie di persone che rientrano nelle linee guida sono: disabili, soggetti con malattie invalidanti, ipertensione arteriosa, problemi cardiaci o diabete, immunodepressi e trapiantati e le persone che rientrano nella categoria dei soggetti fragili; le donne in stato di gravidanza; le persone che prestano assistenza a congiunti in gravi condizioni di salute, di chi è in quarantena, assistenza a figli minori con le scuole chiuse, in isolamento fiduciario e per chi si trova con una temperatura corporea di 37,5 gradi al controllo in accesso in tribunale.

Le linee guida prevedono che “in tutti i casi nei quali i difensori … le parti di cui è stata prevista la comparizione personale” si trovino nelle condizioni previste, sarà data possibilità di trattare la causa da remoto, tramite collegamento in video conferenza, o di chiedere il rinvio della trattazione ad altra data. Il giudice dovrò valutare la documentazione e procedere la rinvio alla data successiva al termine dell’impedimento. Prevista anche la possibilità di posticipazione della causa.

