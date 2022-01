Coronavirus: tre ruoli d'udienza allo stesso giudice, assembramento in Tribunale

Tre ruoli processuali in uno, alla ripresa dell’attività del Tribunale penale di Perugia dopo la pausa natalizia. Gli avvertimenti erano stati fatti e pubblicati, ma era logico aspettarsi un assembramento giudiziario.

Gli avvocati segnalano “un affollamento degno di altri momenti storici, oggi 13 gennaio 2022, nell'aula ‘C’ del Tribunale penale di Perugia, in attesa dell'arrivo del giudice – si legge in un post sulla pagina Facebook Avvocati Perugini - Affollamenti che risultano vietati ai sensi della disciplina della prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 (c.d. ‘assembramenti’): il tutto era peraltro ampiamente prevedibile visto il provvedimento della dottoressa Giangamboni del 7 gennaio 2022 sulla disciplina dell'udienza odierna”.

Un’udienza in cui sono confluiti i fascicoli del magistrato che presiede, quelli della collega Brutti che ha cambiato ruolo e quelli del collega Cavedoni che si è trasferito in altro distretto giudiziario.

L’appello lanciato nel post dall’avvocato Francesco Gatti (già consigliere dell’Ordine degli avvocati) è, non solo alla prudenza “il possesso di Green Pass non ci rende immuni dal contagio come nei film di fantascienza”, ma anche un invito ad un confronto “immediato, che tenga conto delle esigenze e dei diritti di tutti”.

L’assembramento, di fatto, si provoca ogni qualvolta il ruolo supera i dieci processi da trattare: ogni procedimento, in genere, richiede la presenza di due avvocati, un pm, il giudice, un cancelliere e almeno un testimone. Se giudice, pm e cancelliere sono in aula, ad attendere fuori ci sono almeno 30 persone.

Da considerare che a Perugia, a differenza di altri distretti, ancora non si conoscono le decisioni in relazione al decreto-legge 1/2022 che prevede il possesso del green pass semplice o rafforzato per entrare negli uffici giudiziari.

Soluzioni? Minnor numero di fascicoli, più magistrati, aule più grandi, meglio arieggiate, cittadella giudiziaria? Tutti argomenti di cui si discute da anni.