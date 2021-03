Aggredisce un agente al parco, riconosciuto e denunciato minorenne

Il giovane aveva opposto resistenza durante un intervento della Polizia municipale per un assembramento a Ponte Felcino

La Polizia municipale ha identificato e denunciato un minorenne che sabato scorso aveva oposto resistenza ad un agente del corpo di Perugia durante un intervento per un assembramento in via Maniconi a Ponte Felcino.

Il giovane è stato riconosciuto dall'agente in servizio questo pomeriggio a Ponte San Giovanni. Sabato scorso dopo oltraggiato e fatto resistenza a un agente intervenuto per disperdere un assembramento, il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce.

Oggi pomeriggio, grazie anche alla presenza di Polizia e Carabinieri, è stato fermato e accompagnato presso la stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni. Qui è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'azione è stata seguita personalmente dal sindaco e dall'assessore alla Sicurezza Merli, che ringraziano tutti gli agenti per il pronto intervento.