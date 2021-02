Covid, arrivate le prime dosi del vaccino AstraZeneca: "Valida opzione aggiuntiva nel contrasto della pandemia"

Nel magazzino farmaceutico dello struttura ospedaliera di Foligno sono state stoccate le prime 1850 dosi di vaccino anti-covid prodotte da AstraZeneca. Recentemente approvato, terzo in ordine di tempo, come da indicazioni dell'Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, "si conferma la valutazione dell’EMA sull’efficacia (59,5% nella riduzione delle infezioni sintomatiche da COVID-19) e sul rapporto beneficio/rischio favorevole del vaccino". Si tratta di una valida opzione aggiuntiva nel contrasto della pandemia, anche in considerazione della maggiore maneggevolezza d’uso di questo vaccino.

E che permetterà anche la somministrazione a domicilio. L'utilizzo preferenziale del vaccino AstraZeneca, in attesa di acquisire ulteriori dati, è indirizzato verso una somministrazione di soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide. La presidente Donatella Tesei nei giorni scorsi si è confrontata con il Commissario Arcuri per chiedere un maggiore invio di scorte rispetto alle previsioni anche perchè è team vaccinali predisposti dalla tasl-force regionale sono in grado di fare 1800 somministrazioni al giorno, molte di più rispetto alle scorte previste con scandenze temporali da parte di Roma.