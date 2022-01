Aperitivo "fuorilegge" senza green pass, insulta gli agenti che la stanno multando: denunciata

Seduta al tavolo esterno, sotto il gazebo, di un bar senza green pass, filma gli agenti e li insulta, di fronte al figlio minore. Una donna di 37 anni è stata denunciata dalla Polizia per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionata, insieme con il marito, per violazione della normativa anti Covid.

La vicenda è già stata raccontata da Perugia Today ( Aperitivo sotto il tendone senza green pass, arriva la Polizia: multata e denunciata. Ma lei riprende tutto: "Sono all'esterno. Siete in torto" ) ed è avvenuta alla periferia di Perugia.

Gli agenti hanno controllato una coppia, seduta a un tavolo nell’area esterna del bar, intenta a consumare un aperitivo, insieme con il figlio minore. Alla domanda degli agenti di mostrare il green pass, la coppia ha risposto di non esserne in possesso e che non serviva consumando bevande nelle aree esterne degli esercizi commerciali.

Mentre i poliziotti cercavano di spiegare cosa prescrivesse l’ultimo Decreto anti Covid la donna ha iniziato a urlare contro gli agenti, proferendo offese di fronte al bambino. In seguito, ha iniziato a riprendere i poliziotti con il telefono cellulare, continuando a urlare e offendere, con il bimbo che piangeva.

La signora, assistita dall'avvocato Gianni Dionigi, ha contattato la redazione e ha voluto precisare che il figlio non ha assistito alla scena e non piangeva, in quanto si trovava in macchina con il padre.

Al termine dei controlli, gli agenti hanno denunciato la 37enne per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato i coniugi per violazione delle normative anti Covid-19. Sanzione amministrativa anche per il proprietario dell’esercizio commerciale per inosservanza delle disposizioni governative contro la diffusione del contagio.