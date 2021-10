Coronavirus: positivi e in quarantena, il cibo ai maiali nell'allevamento lo porta la Protezione civile

Gubbio, proprietari e dipendenti alle prese con il contagio e non c'è nessuno che si può occupare dei suini. Intervento d'emergenza della Prociv prima della chiamata di personale specifico

Gli animali non contraggono il Coronavirus, ma possono subirne gli effetti, soprattutto se si contagiano gli umani che si devono occupare delle bestie negli allevamenti.

Nel comprensorio eugubino si è verificato, nei giorni scorsi, un singolare episodio. Proprietari e dipendenti di un allevamento di suini si sono trovati a fronteggiare l'epidemia, tra chi è stato contagiato e chi è finito in isolamento fino all'esito del tampone negativo.

Per un paio di giorni, quindi, nessuno era presente in allevamento per potersi occupare dei maiali. Al problema ha ovviato la Protezione civile comunale che ha provveduto a rifornire di cibo gli animali, su indicazioni del servizio veterinario pubblico.

Un intervento che si è concluso nel giro di un paio di giorni, con l'arrivo dei risultati dei tamponi e il ritorno al lavoro delle persone risultate negative.