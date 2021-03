Coronavirus e alcol alla guida, cinque giovani multati dai Carabinieri di Todi

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno multato una persona per violazione delle norme per il contenimento del Coronavirus e controllato tre esercizi commerciali che sono risultati perfettamente in regola con le disposizioni in vigore.

Quattro giovani, invece, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché risultati positivi all’etilometro, con annesso sequestro delle auto e ritiro delle patenti di guida.

Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Perugia.