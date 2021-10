Assembramenti per i Ceri, in cinque sotto processo per spintoni e insulti al vigile urbano

Cinque sotto processo per resistenza a pubblico ufficiale. La Procura di Perugia ha citato in giudizio cinque eugubini che in occasione della festa non celebrata il 15 maggio del 2020, avrebbero insultato e minacciato un appartenente alla Polizia locale che stava cercando di impedire un assembramento.

Erano i giorni del primo lockdown, dei ricoveri in ospedale e dei numeri di contagio altissimi. La mancata celebrazione della feste dei Ceri aveva surriscaldato gli animi, aveva riacceso le contrapposizioni con il vicino territorio di Gualdo Tadino. E quella sera due padri e i rispettivi figli avrebbero usato “violenza e minacci per opporsi al pubblico ufficiale” mentre “compiva atti del suo ufficio nell’impedire assembramenti”.

Il vigile urbano che richiamava a comportamenti di attenzione e rispetto delle regole, sarebbe stato raggiunto dai cinque che “cantavano e marciavano contro” di lui, una volta giunti vicini “gli davano spintoni, lo strattonavano, lo circondavano e gli dicevano: ‘togliti dai c… e dal c…, non me toccà’” si legge nel capo d’imputazione. Un altro avrebbe proferito minacce del tipo “te gonfio come un tamburo … levate dai c… oh leva la divisa”.

Altre minacce sarebbero state pronunciate da un altro del quintetto, il quale oltre a dire “devi gì via, devi gì via… ti spacco la faccia”, avrebbe spintonato e strattonato l’agente, “strappandogli il cellulare della mano”.

I cinque sono difesi dagli avvocati Luca Maori, Mario Bruto Gaggioli Santini, Giusi Mazziotta e Gabriele Caforio. Il vigile urbano si è affidato all’avvocato Luigi Santioni. Il processo si aprirà davanti al giudice Serena Ciliberto il 25 maggio del 2022, dieci giorni dopo la festa dei Ceri.