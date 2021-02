Covid, ad Umbertide prosegue la campagna di screening per studenti e docenti: il punto

Continua, all'interno della nuova sede di piazza XXV Aprile a pochi passi dalla Famarcia Comunale 1, la campagna di test rapidi rivolta a studenti, personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado. Alla campagna, indetta dalla Regione Umbria in collaborazione con Assofarm, hanno aderito anche le Farmacie Comunali di Umbertide. A coadiuvare il personale addetto ai test, su base volontaria e gratuita, sono personale medico e infermieristico in quiescenza.

I tamponi antigenici saranno effettuati settimanalmente nei giorni di martedì e venerdì, con orario dalle 14.30 alle 18.00. È possibile prenotare il test (eseguibile una volta al mese) in via telematica nel sito istituzionale dell'ente alla voce “Prenotazione servizi On-Line”, dove sono presenti anche tutte le informazioni, o presso le Farmacie Comunali, in via Cibo e largo Cimabue.

Nel portale saranno nei prossimi giorni inserite le date riferite alla prima settimana del mese di marzo.mLa campagna di screening è rivolta ai bambini e al personale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, ai bambini e al personale della scuola dell'infanzia, agli studenti e al personale delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp).