Coronavirus, è ufficiale: annullata la Fiera dei Morti di Perugia

E' ufficiale: "Quest’anno - scrive il Comune di Perugia - la tradizionale Fiera dei Morti di Perugia che si svolge nei primi di Novembre non si terrà a causa dell’emergenza Covid-19". Al suo posto una mappa virtuale, per non rinunciare allo shopping.

“La Fiera - ha dichiarato l’Assessore al Commercio Clara Pastorelli - è una delle tradizioni più sentite dai Perugini, nonchè un’ iniziativa di rilevanza economica che porta a Perugia operatori commerciali da tutta Italia e anche dalle città gemellate fuori dall’Italia. La mappa virtuale della Fiera dei Morti è uno strumento per supportare e migliorare le prossime edizioni della Fiera che indica una tendenza verso la digitalizzazione dei servizi economici offerti dal nostro Comune”.

La mappa virtuale della Fiera dei Morti

Sono circa 500 gli operatori commerciali che partecipano ogni anno a quella che è “la fiera più grande del Centro Italia “ con i loro stand: dall'abbigliamento agli articoli per la casa, dai prodotti artigianali alla gastronomia, con la presenza - in particolare - dei prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane e l'artigianato di qualità delle città gemellate con Perugia.

"Pur essendo l’edizione di quest’anno annullata, per mantenere viva questa importante tradizione fieristica, il Comune di Perugia ha implementato un nuovo servizio digitale di supporto per le future edizioni della Fiera", spiega Palazzo dei Priori.

E ancora: "É stata creata una mappa virtuale dall’U.O Servizi alle Imprese del Comune di Perugia grazie anche alla collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale: Villani Antonio, Emanuele Tepatti e Nicola Goretti (nell’ambito del progetto “Economia della conoscenza tra P.A e imprese on-line) Attraverso la mappa virtuale che verrà pubblicata sul sito https://fieradeimorti.comune.perugia.it/., i visitatori potranno conoscere quali sono gli operatori commerciali presenti, dove è localizzato esattamente il loro stand e anche la possibilità, cliccando sul nome dell’operatore, di visitare il loro sito o la loro attività di e-commerce se presente".

Centocinquanta operatori commerciali "hanno già inviato la scheda compilata e firmata con i loro dati merceologici e di contatto all’indirizzo: commercioambulanti@pec.comune.perugia.it per collaborare alla realizzazione della mappa. Nel sito anche un video realizzato dalla U.O Cultura che racconta la storia della Fiera dei Morti".