Cospito, in collegamento rivendica la lotta al 41 bis. Manifestazione di solidarietà all'Università

In collegamento dal carcere di Opera, Alfredo Cospito avrebbe ribadito la sua lotta contro il 41 bis, regime a cui si trova attualmente e per il quale è in sciopero della fame. Apparso provato a chi lo ha visto, l'esponente della Federazione anarchica informale, condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo e per le bombe alla Scuola carabinieri in provincia di Cuneo, ha letto un lungo memoriale nel quale ha rivendicato la sua azione di lotta contro la misura restrittiva. A lui hanno espresso solidarietà gli altri indagati. Il tribunale del riesame di Perugia deve decidere sulla richiesta di revoca delle misure cautelari inflitte a Cospito e altri cinque militanti di area anarchica dal gip di Perugia nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta attività di istigazione all'eversione, avvenuta anche tramite gli scritti della pubblicazione Il Vetriolo. "E' legittimo applicare una misura cautelare in relazione a un reato di pensiero? Perché di questo parliamo" ha commentato l'avvocato Carmelo Parente che assiste i coindagati di Cospito. Mentre i giudici si sono riservati di decidere sulla richiesta avanzata dalle difese, il presidio che si era radunato di fronte al carcere si è in parte trasferito di fronte alla mensa dell'Università di Perugia, dove è comparso uno degli striscioni esposti anche a Capanne.