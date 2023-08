"Così esco quando voglio": è ubriaco, ai domiciliari e lo dice ai poliziotti

È ai domiciliari, ma racconta ai poliziotti il trucco che usa per uscire quando vuole e finisce in carcere. Il 50enne è stato portato a Capanne, in esecuzione del provvedimento emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Perugia.

L'uomo, spiega la Procura di Perugia, ha chiamato il numero unico di emergenza per via di un diverbio nato con alcune persone che si trovavano vicino all'abitazione. Il 50enne, "in palese stato di ebbrezza", è stato trovato al di fuori del proprio domicilio, in violazione delle prescrizioni disposte del Magistrato di Sorveglianza di Perugia. E non è finita qui. Davanti agli agenti ha chiamato di nuovo il numero di emergenza dicendo di doversi recare dalla Guardia Medica. Una volta chiusa la telefonata il 50enne ha raccontato agli agenti che "seppur senza alcun reale bisogno" era solito utilizzare questo trucco per eludere le disposizioni del Giudice.