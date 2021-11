Umbria: terreni occupati ed espropriati illecitamente, condannati due funzionari ministeriali

Terreni occupati illecitamente per la costruzione della caserma dei Carabinieri. Per la Corte dei conti c’è danno erariale e scatta la condanna di due funzionari pubblici: dovranno risarcire 200mila euro.

La vicenda nasce nel 2007, quando la Ra.Ri.Pro. s.r.l., propone Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ricorso e poi appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei Carabinieri contro l’esproprio di terreni a Terni occupati per la realizzazione della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Il Tar aveva dato torto alla società ricorrente, mentre il Consiglio di Stato aveva stabilito l’illecita occupazione dei terreni e incaricato due funzionari di provvedere all’esecuzione della sentenza.

A distanza di anni, però, la sentenza del Consiglio di Stato non era mai stata eseguita e la Procura contabile aveva chiesto il giudizio per i due funzionari ministeriali nominati commissari per la gestione della vicenda.

Secondo i giudici contabili “va dunque affermata la responsabilità” dei due funzionari “nel protrarsi della situazione di inottemperanza del giudicato che ha causato il danno in contestazione” e per la “quantificazione del danno, va tenuto conto del concorso di fattori esterni, da individuarsi, nella fattispecie, nella concorrente condotta omissiva (o quantomeno tardiva) delle strutture del Provveditorato, che ha comportato una compartecipazione causale al verificarsi dell’evento dannoso”, condannando i funzionari a pagare, rispettivamente, 109.610,39 e 91.818,64 euro.