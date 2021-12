Corso Garibaldi, sfonda la porta dell'associazione e chiude il parcheggio con una catena: denunciato

Sfonda la porta e chiude il parcheggio dell’associazione nazionale ipovedenti e delle Acli Penna Ricci di Corso Garibaldi con una catena. Un cittadino di origini straniere, con precedenti di polizia, è stato denunciato dagli agenti polizia di Perugia per il reato di danneggiamento e violenza privata.

Il tutto nasce per l’utilizzo dell’area di parcheggio all’interno della zona ztl di corso Garibaldi, in via del Canerino, prevede un posto riservato, chiuso tramite catena, al gestore del cinema, mentre gli altri posti sono liberi e riservati a residenti o autorizzati. I due responsabili delle associazioni lamentano i comportamenti “gravemente molesti, aggressivi, vessatori ed ingiustificati” di alcuni residenti che vorrebbero imporre “una sorta di controllo dei posti auto a proprio uso e consumo, lamentando contestualmente l’eccesiva occupazione (a loro dire) del parcheggio da parte dei fruitori” del circolo Acli e Anpvi.

I responsabili di Acli Pennaricci e Associazione nazionale ipovedenti si sono rivolti all’avvocato Michele Maria Gambini e valuteranno nei prossimi giorni, oltre alle nuove denunce, ulteriori passi a difesa dei loro diritti.