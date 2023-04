Corso Garibaldi, minaccia senza nessun motivo i clienti di un locale mostrando delle forbici: fermato

Senza nessun motivo, dopo essere entrato in un locale, ha iniziato a mostrare e poi minacciare clienti mostrando delle forbici. Gli avventori lo hanno fatto presente ai dipendenti del locale che hanno immediatamente avvertito la Questura per evitare che la situazione degenerasse. Gli agenti hanno individuato il molestatore mentre si aggirava tra le persone presenti. Una volta avvicinato è stato identificato come un cittadino straniero di origini gambiane, classe 1997, in regola con il permesso di soggiorno e con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. All’interno della tasca dei pantaloni del giovane è stata ritrovato e sequestrato un paio di forbici di una lunghezza di 14 centimetri. Terminati gli accertamenti in Questura, il 25enne è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.