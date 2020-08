Corso Garibaldi, auto contromano in pieno giorno: zero patente, nessun documento... ed era stato già espulso

Contromano, senza patente, clandestino e con numerosi precedenti per spaccio di droga. La Polizia Municipale, nel corso dei controlli in città, hanno fermato un tunisino dopo che è stato sorpreso alla guida di un veicolo in transito in senso contrario a quello consentito a Corso Garibaldi.Ma questa non era l'unica infrazione commessa dallo stranieto di 30 anni: era sprovvisto di patente di guida (in quanto mai conseguita), completamente privo di qualsiasi documenti di identità, nessuno permesso di soggiorno. Non era certamente uno sconosciuto alle forze dell'ordine: in questura, dove è stato portato, è risultato irregolare sul territorio italiano dopo che non ha rispettato un ordine di espulsione emanato per via dei numerosi precedenti per spaccio. É stato denunciato, avviate le pratiche per l'espulsione e la sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

