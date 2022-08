"Non ricordo più dove abito": salvata donna che vagava di notte, in pigiama, per il centro storico

Ieri notte una signora anziana, disorientata e in stato confusionale, vagava in pigiama lungo il Corso Cavour. Alcuni passanti hanno notato la donna in difficoltà e subito hanno chiamato la Polizia. Giunti sul posto, gli agenti si sono avvicinati per chiedere alla donna, una cittadina italiana classe 1945, se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. La 77enne ha spiegato di abitare a Perugia, che si era persa ma di non ricordare l’indirizzo di residenza. Sono stati necessari diversi controlli e testimonianze, ma alla fine gli agenti hanno recuperato l’indirizzo di residenza della 77enne e l’hanno riaccompagnata a casa dove è stata presa in cura dai propri familiari.