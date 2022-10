Corso Bersaglieri, via all'intervento di ripavimentazione di tutto il quartiere: il progetto, le limitazioni al traffico

Sta per prendere il via l’importante intervento di completa sostituzione della pavimentazione di corso Bersaglieri. L’intervento verrà attuato in due stralci: il primo stralcio prevede la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra via Pinturicchio e via del Cane, il secondo stralcio prevede la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra via del Cane e l’incrocio con via Cialdini. Ciò consentirà di garantire il transito ai soli veicoli d’emergenza con senso unico alternato nei tratti non interessati dalle opere.

“L’importante opera di riqualificazione di quest’area centrale del nostro città - ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici ed alle infrastrutture Otello Numerini - va a completare il quadro dei precedenti interventi su via Cialdini e via Brugnoli conseguenti alla sostituzione dei sottoservizi ed all’ammodernamento della rete idrica comunale. L’intervento, d’intesa con la Soprintendenza, prevede il rifacimento dell’intera via in cemento spazzolato che, sommato alla riqualificazione ed al recupero dell’Arco dei Tei grazie all’Art Bonus, ai lavori in corso sulla scuola Ciabatti ed all’intervento di via XIV settembre rispettano gli obiettivi del mandato del sindaco Romizi volto a valorizzare e riqualificare i quartieri storici della nostra città”.

Al fine, pertanto, di consentire l’esecuzione dei lavori è stata emessa l’ordinanza n. 1258 del 10 ottobre 2022 che prevede:

1) dal 13 ottobre al 22 dicembre 2022 il divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione per tutte le categorie di veicoli in Corso Bersaglieri.

2) dal 13 ottobre al 12 novembre 2022: senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica anche notturna di pericolo in corso Bersaglieri, nel tratto compreso fra via del Cane e via Cialdini; il transito in senso unico alternato è riservato esclusivamente ai veicoli di soccorso.

3) dal 13 novembre al 22 dicembre 2022 senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica anche notturna di pericolo in corso Bersaglieri, nel tratto compreso fra largo Porta Pesa e via del Cane; il transito in senso unico alternato è riservato esclusivamente ai veicoli di soccorso.