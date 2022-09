In oltre 200 a Pian di Massiano per la tradizionale Corri con Leo Cenci: la solidarietà non si ferma

Una mattinata all’insegna dello sport e della solidarietà: che successo la Corri per Leo 2022. La terza edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta in collaborazione con l’Atletica Avis Perugia si è tenuta domenica 4 settembre presso il percorso verde ‘Leonardo Cenci’. Un evento nato per ricordare la straordinaria figura del compianto fondatore e presidente di Avanti Tutta, Leonardo Cenci, che ha richiamato circa 200 atleti per la corsa competitiva e un folto gruppo di cittadini per la passeggiata all’interno del parco perugino, nel segno di un’attività motoria a portata di tutti.

“Possiamo archiviare questa edizione della Corri per Leo – dichiara Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta – con grande soddisfazione e orgoglio. Si è percepita chiaramente una sincera partecipazione da parte di tutte le componenti che hanno inciso nella fase organizzativa e realizzativa dell’evento e una spontanea partecipazione da parte dei podisti e della gente comune. Il modo migliore per ricordare Leonardo, la sua voglia di sport e di diffondere corretti e sani stili di vita. Il modo migliore anche per aprire il mese di settembre, che vedrà Avanti Tutta ancora protagonista con gli Avanti Tutta Days”.

I RISULTATI DELLA CORSA – La Corri per Leo 2022 ha fatto registrare la presenza di ben 26 società del territorio umbro affiliate alla Fidal, con circa 200 atleti iscritti. Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta è stato Alessio Malfagia della Podistica Lino Spagnoli (tempo 00:33:13 sul percorso di circa 10 chilometri) seguito da Nicola Pirilli della Tx Fitness. Terzo Davide Bulacani dell’Atletica Avis Magione. Prima nella categoria femminile, quinta assoluta, Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia (tempo 00:36:20). Il podio femminile è stato completato da Flavia Bigarini della Podistica Lino Spagnoli (seconda) e da Marzia Keller (terza) dell’Amatori Podistica Terni.

"Un sentito ringraziamento - hanno spiegato da Avanti Tutta! - ai rappresentanti della Fidal Umbria, che insieme ad Icron, hanno garantito il corretto svolgimento della corsa competitiva. Un grazie anche a Luca Benedetti di Grutti per la gustosa porchetta offerta, abilmente preparata dai volontari del Vespa Club Perugia, che ha allietato la parte conclusiva della manifestazione sportiva".