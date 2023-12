CORREVE L'ANNO di Marco Saioni | Spello 1909, la bella Bocca di Rosa uccisa a coltellate dall'orrido Boccacione. "Devi essere solo mia"

Lei lo faceva per passione. Maria, di figura slanciata e palesemente bella, aveva venticinque anni. Per tutti era “la bionda”, dato il colore e la fluente chioma. “Fin dalla tenera età si abbandonò alle dolcezze dell’amore” chiosa il cronista nel tratteggiarne l’indole. Nota persino lieve, per l’epoca, considerata anche la ristretta comunità di cui era parte, quella residente nel piccolo centro di Spello,“splendidissima colonia julia” per i romani. In situazioni analoghe, quando una donna mostrava di vivere la propria sessualità con volere libero e disinibito, il vocabolario proponeva locuzioni che alludevano al postribolo o a quel comportamento che fino a trent’anni fa era associabile a un particolare disturbo mentale, la ninfomania. Maria, secondo le convenzioni sociali di allora e non solo, esulava certamente dal concetto di normalità, poiché i suoi amanti, seppure scelti con piena consapevolezza, sembra fossero numerosi. Aveva due figli, nati da un precedente matrimonio e un marito, da qualche tempo in galera per omicidio. Si dava da fare, tuttavia, faticando nei campi come un uomo per accudirli. Fu da tutti rispettata per questo.

Per Giuseppe Battistelli, detto “boccaccione”, orrido sessantenne, pregiudicato, violento e fortebevitore, la ragazza costituiva una sorta di delirio erotico, seppure non fosse certo ricambiato, nonostante i molteplici approcci. Non riusciva infatti a desistere poiché fuori della sua portata il concetto di rifiuto da parte di una donna, ritenuta invece anche troppo disponibile con tutti gli altri. Fu un tardo pomeriggio, era festa al paese. I fedeli, riuniti in chiesa per la messa vespertina, pregavano la Madonna del Rosario. Maria aveva tuttavia messo in pausa la sua coroncina, accogliendo un giovane per scambiare carezze, dopo baldoria gentile di gesti e complici occhiate. I corpi esultarono impetuosi e fu trambusto di gemiti, male arginati da gracili imposte di povera dimora. Non è chiaro se poté spiare con la vista ma forse lo fece con l’udito. Attese che fu sola il “boccaccione”, ormai traboccante di libidine e livore. Le fu sopra con furia, sudando alcol e scansando braccia a difesa di un rifiuto. Ci pensò un coltello a fiaccare quella resistenza. La lama, immersa ripetutamente con ferocia, violò il ventre da sempre negato. Colpi accaniti, da fare scempio di viscere, dopo aver macellato la grazia per lui troppo arrogante dei seni. Un abominio di sangue e feci, la bellezza oltraggiata, una vita estirpata, poi il rumore morto della casa.

Accorse gente alle prime grida ma i medici si arresero impotenti. Nessun intervento da tentare, solo un letto all’ospedale, apparecchiato di pietà. Nonostante venticinque ferite da punta e fendenti, Maria visse altre sette ore, sputando dolore, ma riuscì, tra sofferenze inaudite a denunciare il carnefice, subito latitante. Lo scovarono i carabinieri, poco dopo, ai quali si oppose con furore, in tasca, il coltello insanguinato sapeva ancora di lei. Durante il tragitto verso le carceri, una grande folla inferocita, tra urla e minacce, si era raccolta reclamando giustizia sommaria. Lo salvarono a stento. Maria era amata e al suo funerale accorsero in tanti, trasformando l’evento in una manifestazione corale di genuina commiserazione per quella vita innocente.

Al processo fu coro di testimonianze commosse, volte a tributare rispettoso affetto per lei, trucidata da un orco. La difesa puntò sulla perizia psichiatrica, presentata ai giurati, che attestò la semi infermità di mente, oltre al consueto stato di ubriachezza, tale da sopraffare ogni freno inibitorio dell’imputato. Fu chiamata in causa anche la provocazione. Aver percepito le fasi di un rapporto intimo tra la vittima e il suo compagno, gli avrebbe sconvolto la mente, già logorata e umiliata dai troppi rifiuti. Tutto questo valse a evitare l’imputazione per omicidio premeditato. Pena mite, dunque, stabilita in cinque anni e sette mesi, tra fragorose proteste da parte del folto pubblico intervenuto. Cose vecchie però, di oltre un secolo fa.