Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia, 1875 - Una voragine in città svela un mosaico. Entusiasmi diffusi per Orfeo che incanta con la sua lira

C’era d’aspettarselo. Dalle parti della Conca, proprio tra la piazza dell’Università e la chiesetta di S. Elisabetta scavarono di notte come talpe e fecero man bassa di tubi. Antichi manufatti di piombo, ancora buoni per condotte e raccordi. Roba facile da fondere e trasformare, all’occorrenza, in pallini da caccia. Lavoro dissennato però quella fossa, da scombinare il terreno, lasciando azzardo di frana. Si disse anche di statuette e oggetti di bronzo ma poi vai a sapere, era passato tanto tempo. Pensieri arruffati che probabilmente scalpitarono nella mente di Germano Marroni, capomastro, in quel giorno novembrino impegnato nel cantiere con alcuni operai. Fu il maltempo a causare smottamenti, dopo aver sfiancato il muro che cingeva l’orto parrocchiale. C’era dunque da scavare una trincea per raggiungere le fondazioni e procedere al ripristino di quel greppo scorticato.

Magari è verosimile che in un momento di pausa avessero tutti tuffato i baffi nella spuma, quella tracimata dai bicchieri. Birra, tutta perugina, per merito del birraio Ferdinando Sanvico, che avviò la sua fabbrica proprio in quell’anno. Quiete di gesti e parole, sotto un volo di nubi ostili, poi lo sguardo che si tuffa nel terreno, fino a svelare un contorno. La curiosità dell’accorto Marroni, forse già in campana per i rammentati rinvenimenti, s’incendiò. Pochi dubbi, quei frammenti di marmo ben lavorati dovevano essere importanti.

Giusto in quell’anno era stata istituita la Direzione Centrale degli scavi e musei che insignì Mariano Guardabassi dell’importante incarico di Ispettore per l'Umbria, ufficio dalle pesanti responsabilità e senza retribuzione. Una delegazione si recò dunque da lui con i reperti rinvenuti. Lo studioso comprese subito che si trattava di cornici modanate, realizzate in buono stile. Gli scavi continuarono, anche in assenza di finanziamenti, fino a raggiungere un vasto pavimento a mosaico con tessere bianche e nere. L’epidemia d’entusiasmo contagiò tutti, nonostante la carestia di sovvenzioni, da indurre gli operai a lavorare gratis. Quell’ attrazione atavica, che induce il passante a curiosare tra i movimenti di terra e manovali affaccendati fu un’opportunità, colta al volo dai lavoranti.

Lo spettacolo del cantiere suggerì loro di invitare gli astanti a Vcontribuire con modesto obolo in cambio di una visuale più agevole. Probabilmente la prima testimonianza perugina sull’indotto economico acceso da eredità culturale. “E’fra i migliori che io conosca del suo genere, sia per la varietà e naturalezza dei movimenti, come per l’intelligenza con cui venne condotto”. Questo dichiarava Guardabassi quando potè apprezzare pienamente l’opera liberata dalle macerie. Il mosaico, che si stendeva per un centinaio di mq, rappresenta Orfeo mentre incanta gli animali col suono della lira. Lo scarmigliato musicista è rappresentato nudo, la bocca atteggiata a tristezza. Un’intensa melodia sembra fluire a rievocare il suo desolato amore, Euridice, strappata agli Inferi e perduta per sempre dopo uno sguardo sfuggito.

Due schiere di animali, di varia natura, si dirigono verso di lui, ritratto al centro dello schemacompositivo, seduto su una roccia. Dietro, un giovane arbusto dalle rare foglie. Nel realizzare le figure, gli abilissimi artigiani, molto probabilmente chiamati da un ricco committente, hanno mantenuto le proporzioni e curato con sapienza i dettagli anatomici. “Il complesso - secondo Luana Cenciaioli - è da mettere in relazione con un ambiente termale, probabilmente pubblico, realizzato agli inizi del II sec.d.C. appena fuori dalle mura etrusche, in un’area di espansione della città romana”.

Terme pubbliche. Chissà se tale scoperta avrà indotto arguti bisbigli da parte dei perugini, in quel periodo tutti senza acqua corrente e nessun servizio igienico sanitario, in casa e fuori. Al contrario, i loro avi, vissuti milleottocento anni prima, potevano illanguidire tra tiepide acque in luoghi attraenti. C’era materia per riflettere. Nonostante le relazioni di Mariano Guardabassi, pubblicate su autorevoli riviste di settore, come “Notizie degli scavi di antichità” e “Bullettino dell’Instituto di corrispondenza archeologica” le attenzioni per il monumento più imponente della civiltà romana, scoperto in città, si limitarono a una sgangherata tettoia, crollata in breve tempo. Le piogge trasformarono il prezioso pavimento in uno stagno melmoso. “Mi era stato tanto decantato” scrive un visitatore nel 1888, “…ma oh, illusione, giunto sul luogo, mi è stato detto che era sommerso dall’acqua”. Com’è possibile, si chiede ancora, “che un monumento unico nel suo genere nella vostra artistica Perugia sia trattato a quel modo e lasciato deperire”.

Per lenire l’esistenza tribolata del manufatto si pensò di gettare terra. La nuova sepoltura non fu tuttavia apprezzata da Angelo Lupattelli che descrisse il luogo come un microcosmo abominevole, dove “crescono cardi, spini ed altre erbe parassite e prosperano serpi e altri immondi animali”. Dopo una lunga serie di vicende e restauri il mosaico è stato finalmente inglobato in una struttura protettiva nel complesso che ospita la facoltà di scienze in Via Pascoli. Una seducente nicchia della romanità, dove, in verità, pochi perugini si affacciano per ascoltare le vibrazioni di una lira, quella di Orfeo che sfidò le tenebre e persuase i demoni degli inferi.