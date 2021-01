Coronavirus, fine settimana in zona rossa: cosa si può fare e cosa è vietato

Tornata ad essere tutta 'zona rossa' nell'ultimo giorno del 2020, l'Italia ci resterà fino a domani (3 gennaio) e poi - dopo il break 'arancione' del 4 - anche il 5 e 6 gennaio, ultimo giorno regolato dal 'Decreto Natale' (a partire dal 7 un'ordinanza del dicastero della Salute già annunciata dal ministero Roberto Speranza ripristinerà il sistema differenziato per regioni, mentre il 15 scadrà invece il Dpcm, che imponeva numerose limitazioni come la chiusura bar e ristoranti dopo le ore 18).

Ecco intanto cosi può e cosa non si può oggi e domani in 'zona rossa', con il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza (si può utilizzare la deroga disposta dal decreto legge 172/2020 per andare da parenti e amici al massimo in due persone ma una sola volta al giorno, accompagnati da minori under 14 o disabili). I chiarimenti del governo con le Faq aggiornate...

