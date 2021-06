Umbria in zona bianca: via il coprifuoco e nuove regole per i posti a tavola nei ristoranti. Ecco cosa cambia

L'Umbria in zona bianca da lunedì 7 giugno. L'annuncio è stato dato dato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia e si attende ora l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Coronavirus in Umbria, due mesi di saldi estivi: ecco le date

Diversi i divieti che cadranno, a partire dal coprifuoco, mentre il governo in accordo con la Conferenza delle Regioni ha stabilito nuove regole per i posti a tavola nei ristoranti (e nelle case), che verranno ufficializzate con un'altra ordinanza del ministro della Salute: nei ristoranti al chiuso in zona bianca quindi potranno sedere allo stesso tavolo sei persone; all'aperto invece non ci sarà alcun limite ma rimarrà la regola del distanziamento di un metro tra i tavoli. Invece se due nuclei familiari decidono di mangiare insieme in zona bianca possono accogliere fino a sei ospiti esclusi i minorenni. In zona gialla invece al momento rimane il limite di quattro persone allo stesso tavolo, sia al chiuso, sia all’aperto. Lo spostamento verso un'altra abitazione privata in sei persone oltre ai figli minori non era stato previsto come regola. In zona gialla rimane invece consentito una volta al giorno lo spostamento verso un'altra abitazione privata nei limiti del coprifuoco a quattro persone oltre ai figli minori.

Coronavirus in Umbria, la mappa al 4 giugno: tutti i dati comune per comune

Il governo intanto nei giorni ha aggiornato sul proprio sito le Faq sulla zona bianca, rispondendo alle domande più comuni dei cittadini.

Ecco i chiarimenti del governo:

SPOSTAMENTI

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

LAVORO

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

CERTIFICAZIONI VERDI

Continua a leggere >>>