Coronavirus, sabato 9 e domenica 10 gennaio in zona arancione: cosa si può fare e cosa è vietato

Fine settimana del 9 e del 10 gennaio in zona arancione in tutta Italia. Ecco le regole per il week end. Da lunedì 11 gennaio, invece, l'Umbria ripartirà dalla zona gialla. Per quanto riguarda la scuola, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha emanato un'ordinanza che dispone la didattica a distanza al 100% per le superiori di secondo grado fino al 23 gennaio.

C'è un'eccezione nelle 'norme' del fine settimana del 9 e 10 gennaio, stabilita da un'ordinanza sempre della Tesei, per i cacciatori.

Ecco le disposizioni della zona arancione per il 9 e il 10 gennaio. Più libertà negli spostamenti (dalle 5 alle 22 non è necessario motivare con autocertificazione gli spostamenti all’interno del proprio comune) e negozi aperti con limitazioni però per le attività di ristorazione (bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti potranno rimanere aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario ma comunque nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti).

A chiarire cosa si può fare e cosa è vietato in 'zona aranzione' è comunque lo stesso governo, che nelle Faq aggiornate pubblicate sul sito di Palazzo Chigi fornisce i chiarimenti necessari e risponde alle domande più frequenti dei cittadini.

