Coronavirus, riecco la Sir Safety Perugia. E Atanasijevic carica: "La squadra c'è"

Dopo lo stop forzato a causa del Covid che ha colpito diversi giocatori, la Sir Safety Perugia è pronta a tornare in campo per riprendere la corsa a quel primo posto occupato prima delle tre gare rinviate. Vital Heynen ed i suoi ragazzi stanno ultimando il lavoro a Pian di Massiano perché domani il pullman bianconero riaccende i motori e fa rotta su Monza dove domenica i Block Devils torneranno in campo per l’undicesima di andata contro i padroni di casa del Vero Volley.

A due giorni dal match parla Aleksandar Atanasijevic: “Non vediamo l’ora di rientrare in campo - dice il capitano bianconero, sappiamo che non ci aspetta un periodo facile, ne siamo consapevoli. Sono in arrivo tante trasferte e tante partite una di seguito all’altra, ma siamo una squadra forte e saremo pronti ad affrontarle”. Atanasijevic, positivo prima dell'estate ma uno dei pochissimi ragazzi a non aver dovuto interrompere l’attività a causa del virus nelle ultime settimane, spiega le difficoltà della gara di domenica: “Contro Monza abbiamo sempre avuto difficoltà in questi ultimi anni. È una squadra che difende tanto e con un contrattacco che funziona molto bene. Sono convinto che sarà una partita difficile, noi non siamo in condizioni fisiche ottimali perché tanti miei compagni sono reduci dal Covid, ma daremo il massimo come sempre”.

L’aspetto mentale, stavolta probabilmente ancora più del solito, avrà una componente imprescindibile: “Non importa se non stiamo benissimo fisicamente - conclude l'opposto bianconero, la cosa più importante sarà affrontare la partita nel modo giusto sotto l’aspetto mentale. Tutti noi, come dicevo prima, non vediamo l’ora di scendere in campo. Magari non saremo come un mese fa, ma la squadra c’è, il sistema di gioco c’è e sicuramente daremo battaglia”.