Volley Champions League, altro 'derby' nei quarti per Perugia: dall'urna esce Modena

Sorteggiati gli accoppiamenti in Lussemburgo, con la Sir che 'pesca' gli emiliani: andata al PalaPanini in un giorno dal 23 al 25 febbraio, ritorno al PalaBarton di Perugia la settimana successiva

Un altro 'derby' italiano per la Sir Sicoma Monini Perugia, che si è qualificata ai quarti della Champions League di volley da prima della Poll B davanti a Civitanova. Un risultato che ha consentito ai 'Block Devils' di arrivare da testa serie al sorteggio di questa mattina presso la sede della Cev in Lussemburgo, dove dall'urna delle possibili prossime avversarie ha 'pescato' Modena (match d’andata al PalaPanini in un giorno dal 23 al 25 febbraio, ritorno al PalaBarton di Perugia la settimana successiva).

Definiti naturalmente gli altri accoppiamenti dei quarti di finale. Nella parte alta del tabellone nel QF1 Kazan affronta i polacchi del Belchatow mentre nel QF2 Civitanova trova l’altra compagine polacca dello Zaksa. Nella parte bassa del tabellone nel QF3 Trento sarà opposta a Berlino e come detto nel QF4 Perugia se la vedrà con Modena. Urna dunque magari non proprio favorevole, ma molto affascinante per Perugia attesa, dopo il confronto nella Pool con Civitanova, da un’altra sfida tutta tricolore.

“Quando si arriva ai quarti di Champions League rimangono in lizza solo grandi squadre - commenta il direttore sportivo bianconero Stefano Recine -, per cui si può dire che un sorteggio vale l’altro. Certamente il quarto di finale con Modena sarà difficile, ma anche molto bello e stimolante da giocare, senza dimenticare che, sotto l’aspetto logistico soprattutto in questo particolare periodo, è una trasferta decisamente comoda e ci consente di salvaguardarci da viaggi in giro per l’Europa che in questo momento è meglio non fare. Ci prepareremo a dovere nei prossimi dieci giorni per farci trovare pronti”.