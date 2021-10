Lavora in studio senza vaccino anti-Covid: veterinario denunciato dal Nas di Perugia

È costata una denuncia la visita dei carabinieri del Nas di Perugia a un veterinario, deferito in stato di libertà dai militari alla Procura di Terni per esercizio abusivo della professione. L'uomo, un libero professionista, è stato trovato a svolgere privatamente la professione presso il proprio studio, nonostante fosse stato sospeso dal proprio ordine professionale per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-Covid.

"L’obbligo di vaccinazione - si legge in una nota del Nas -, previsto dal D.L.44/2021 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nonché per gli operatori di ulteriori categorie quali farmacie e parafarmacie, è stato introdotto al fine di far fronte all’attuale situazione di emergenza epidemiologica fino al completamento del Piano Strategico nazionale di vaccinazione. Proprio in tale contesto, i militari del Nas sono impegnati in ulteriori verifiche in materia, con la collaborazione degli ordini professionali interessati e le aziende sanitarie della Regione".