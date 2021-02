Coronavirus, le varianti colpiscono in maniera particolare i bambini? I chiarimenti dell'Iss

Una nuova risposta nelle 'Faq' (le risposte alle domande più frequenti) dell'Istituto Superiore di Sanità, che sul suo sito fornisce nuovi chiarimenti sulle varianti che in questo momento stanno mettendo in crisi l'Umbria e altre zone d'Italia spaventando il resto del Paese.

Le varianti colpiscono in maniera particolare i bambini?

"Fino a questo momento - spiega l'Iss - le varianti più preoccupanti non sembrano causare sintomi più gravi in nessuna fascia di età. La malattia si presenta con le stesse caratteristiche e i sintomi sono gli stessi di tutte le altre varianti del virus. In termini di trasmissibilità la variante 'inglese' manifesta un aumento per tutte le fasce di età, compresi i bambini. Ci sono ancora molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese abbia come target specifico i bambini, non li infetta in maniera particolare rispetto agli altri. Per quanto riguarda le altre varianti i dati non sono ancora sufficienti a formulare ipotesi. (fonte Oms/Ecdc)