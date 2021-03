Coronavirus, vaccino AstraZeneca: le indicazioni per i cittadini della Regione Umbria

La Regione Umbria: "Non appena ricevuta la disposizione da parte di AIFA, ripartiremo immediatamente con le sedute previste per domani pomeriggio"

Coronavirus, si torna a vaccinare con il siero AstraZeneca dopo il via libera dell'Ema. Come spiega una della Regione Umbria "Sentito il ministro della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità, l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha reso noto che sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021". E ancora: "Pertanto, domani, non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (Chmp) rilascerà il proprio parere, Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15.00".

Ecco le indicazioni per i cittadini. La Regione Umbria, sottolinea una nota di Palazzo Donini, "non appena ricevuta la disposizione da parte di Aifa, ripartirà immediatamente con le sedute previste per domani pomeriggio. I cittadini prenotati per domani mattina riceveranno un sms in cui sarà indicato lo spostamento dell'appuntamento al pomeriggio. A coloro cui è stato sospeso l'appuntamento nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, verrà data comunicazione del nuovo appuntamento, tramite sms".