Coronavirus, il vaccino AstraZeneca cambia nome: ora si chiama 'Vaxzevria'

Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca cambia nome. Ad 'ufficializzarlo' è l'Agenzia italiana del Farmaco: "L'EMA - si legge nella nota di Aifa - ha approvato il nome commerciale Vaxzevria per il vaccino comunemente noto come COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Tutti i documenti pubblicati all'interno del portale AIFA saranno aggiornati e adeguati".

Nel frattempo continua da parte dell'agenzia europea "la revisione dei casi di trombi molto rari e inusuali associati a un basso numero di piastrine in persone vaccinate con il vaccino COVID-19 di AstraZeneca (ora chiamato Vaxzevria). Lunedì 29 marzo l'EMA - spiega ancora Aifa - ha convocato una riunione del gruppo di esperti ad hoc per fornire ulteriori contributi alla valutazione in corso. Le conclusioni di questa riunione saranno discusse dal PRAC e contribuiranno alla valutazione in corso. Attualmente, la revisione dei casi non ha identificato per questi eventi molto rari alcun fattore di rischio specifico quale l'età, il sesso o una precedente storia medica di disturbi della coagulazione. Un nesso causale con il vaccino non è stato dimostrato, ma esso è possibile e ulteriori analisi sono in corso".

Come comunicato il 18 marzo, "l'EMA ritiene che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del COVID-19, con il rischio ad esso associato di ospedalizzazione e morte, superino i rischi di effetti indesiderati. Sono disponibili maggiori informazioni e indicazioni per gli operatori sanitari e per il pubblico nelle informazioni sul prodotto del vaccino e nella relativa comunicazione diretta agli operatori sanitari. L'EMA continua a collaborare con le autorità nazionali degli Stati membri dell'UE per garantire che vengano segnalati casi sospetti di trombi inusuali; questi casi continuano ad essere esaminati nella valutazione in corso al PRAC".