Vaccino anti-Covid in Umbria, i dati del Ministero della Salute: tutti i numeri

Dopo il 'Vaccine Day' del 27 dicembre con 9.750 dosi somministrate in Italia, dal 31 al primo gennaio sono state consegnate altre 469.950 dosi di vaccino anti-Covid su tutto il territorio nazionale e di queste sono 45.667 quelle già somministrate: 26.068 a donne e 19.599 a uomini (la fascia d'età tra i 50 e 59 anni quella più 'coperta'), con 40.148 operatori sanitari e sociosanitari vaccinati (3.338 invece gli ospiti delle Rsa).

In Umbria sono 4.960 le dosi finora arrivate e di queste sono 676 (il 13,6%) quelle già somministrate (401 a donne e 275 a uomini): di queste 650 sono andate a operatori sanitari e sociosanitari, 17 a ospiti di strutture residenziali e 9 a personale non sanitario. La fascia d'età tra i 50 e 59 anni è la più 'coperta' con 207 dosi somministrate (14 per la fascia 20-29; 137 per i 30-39 anni; 183 per i 40-49 anni; 95 per i 60-69 anni, 6 per i 70-79 anni, 6 per gli 80-89; una a ultranovantenne).