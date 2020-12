Vaccino anti-Covid: via libera dall'Aifa per ottenere una dose in più da ogni fiala Pfizer

Una dose in più da ogni fiala, che consentirà così di far 'aumentare' la dotazione di vaccino anti Covid 'Comirnaty' destinato all'Italia. A dare il via libera è stata l'Agenzia italiana del farmaco rendendo "possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi dichiarate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)".

Questo con "l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascun flaconcino ed evitare ogni spreco", spiega l’Aifa in accordo con quanto stabilito dalla sua Commissione Tecnico Scientifica -, ferma restando la necessità di garantire la somministrazione del corretto quantitativo di 0.3 ml a ciascun soggetto vaccinato attraverso l’utilizzo di siringhe adeguate".

Poi alcune precisazioni: "La dose di vaccino che deve essere somministrata a ciascuna persona è di 0,3 ml. Questa dose deve essere estratta in condizioni asettiche e utilizzando siringhe di precisione adeguate, da un flaconcino di vaccino che contiene 2,25 ml, dopo la diluizione prevista con soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%. Eventuali residui provenienti da flaconcini diversi, anche appartenenti allo stesso numero di lotto, non dovranno essere mescolati".