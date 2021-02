Coronavirus, vaccini agli over 80: nel primo giorno utile 4.759 prenotazioni in Umbria

Sono 4.759 gli over 80 dell'Umbria che hanno ottenuto una prenotazione per il vaccino anti-Covid oggi (venerdì 12 febbraio 2021) nel primo giorno utile per le richieste, in vista del via alle somministrazioni fissato per lunedì (15 febbraio).

Sono 9.518 dunque - secondo i dati della Regione aggiornati alle ore 17 di oggi - gli appuntamenti totali per la somministrazione della prima e della seconda dose per ciascun prenotato.

Dei 4.759 prenotati, 2.515 hanno scelto la prenotazione mediante il portale web della Regione Umbria e 2.244 direttamente in farmacia. "Per entrambi i canali di prenotazione - fanno sapere dalla Regione Umbria - non è stato segnalato nessun tipo di disservizio".